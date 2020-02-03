03.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Cüneyt Cebenoyan anısına çocuk filmleri
Geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci ve sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan adına kurulan Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu’nun film gösterimleri, 5 Şubat’ta Sultanbeyli Prof. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak Hayao Miyazaki imzalı “Küçük Denizkızı Ponyo” ile başlıyor.
Cebenoyan’ın anısını yaşatmak adına eşi Ayşegül Cebenoyan ve arkadaşlarının girişimiyle kurulan Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu, çocukları nitelikli sinemayla buluşturmayı ve eleştirel izleme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Film gösterimleri ve tartışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle belediyeye ait kültür merkezlerinde yapılacak. Her ay farklı bir ilçedeki bir kültür merkezinde yapılacak gösterime çevredeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların devam ettiği okullardan öğrencilerin katılmaları sağlanacak.