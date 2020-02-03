MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cüneyt Cebenoyan anısına çocuk filmleri
ABONE OL
03.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cüneyt Cebenoyan anısına çocuk filmleri

Geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci ve sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan adına kurulan Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu’nun film gösterimleri, 5 Şubat’ta Sultanbeyli Prof. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak Hayao Miyazaki  imzalı “Küçük Denizkızı Ponyo” ile başlıyor.

Cüneyt Cebenoyan anısına çocuk filmleri

Cebenoyan’ın anısını yaşatmak adına eşi Ayşegül Cebenoyan ve arkadaşlarının girişimiyle kurulan Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu, çocukları nitelikli sinemayla buluşturmayı ve eleştirel izleme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Film gösterimleri ve tartışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle belediyeye ait kültür merkezlerinde yapılacak. Her ay farklı bir ilçedeki bir kültür merkezinde yapılacak gösterime çevredeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların devam ettiği okullardan öğrencilerin katılmaları sağlanacak. 

Otomobilden fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önlediOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin yola fırlayan lastiğe müdahale ederek yavaşlatan vatandaş, olası bir tehlikeyi önledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSÜ başvurusu nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?

MSÜ başvurusu nasıl yapılır? 2020 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber