Cüneyt Cebenoyan anısına çocuk filmleri

Cebenoyan’ın anısını yaşatmak adına eşi Ayşegül Cebenoyan ve arkadaşlarının girişimiyle kurulan Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu, çocukları nitelikli sinemayla buluşturmayı ve eleştirel izleme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Film gösterimleri ve tartışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle belediyeye ait kültür merkezlerinde yapılacak. Her ay farklı bir ilçedeki bir kültür merkezinde yapılacak gösterime çevredeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların devam ettiği okullardan öğrencilerin katılmaları sağlanacak.