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11.07.2020 - 17:38 | | DHA

D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu

Sakarya D-100 karayolunun kenarında top mermisi kovanı bulundu.

D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu

Jandarmayı arayan kişi, Aşağıdereköy Mevkii D-100 karayolu kenarında, top mermisi bulduğunu söyledi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Serdivan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek yaklaşık 100 metre genişliğinde güvenlik önlemi aldı, D-100 Karayolu Kocaeli istikametini de trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 150 mm'lik top mermisi kovanı olduğu belirlendi. Her ihtimale karşın kovan, fünye ile kontrollü patlatıldı.

Yaklaşık 20 dakika kapanan D-100 karayolu, yeniden trafiğe açıldı.

 

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