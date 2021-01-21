MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar! Alev alev yandı
ABONE OL
21.01.2021 - 10:01 | | DHA

D-100 Karayolu'nda korku dolu anlar! Alev alev yandı

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde bu sabah bir otomobil alev alev yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

Olay, D-100 Karayolu Maltepe Köprüsü mevki Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Tülez Şekerci yönetimindeki 34 FV 5722 plakalı otomobil ile işe giderken aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Şekerci aracı sağa çekerken alevler kısa sürede büyüdü. Şekerci ve araçta bulunan diğer kişi araçtan çıkıp itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekipleri yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görgü tanığı Ümit Akıncı, "Araç D-100 Karayolu'nda aniden alev aldı. Büyük ihtimal motor arızasından dolayı yandı. Zaten aracın yanması cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Araçta iki kişi vardı. Kadın ve erkek vardı" dedi.

 

 

 

Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bekçilik maaşı ne kadar?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bekçilik maaşı ne kadar?

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Tacizcisini televizyonda görünce polise ihbarda bulundu!

Tacizcisini televizyonda görünce polise ihbarda bulundu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet