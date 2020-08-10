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10.08.2020 - 10:19 | | İHA

D-100 karayolunda pes dedirten görüntü

D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü pes dedirtti. Bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturdu. O anları bir vatandaş dakika dakika kaydetti.

D-100 karayolunda pes dedirten görüntü

D-100 karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde, otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

İstanbul'un orta yerindeki tarihi kilise kalıntılarının içler acısı haliİSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.
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