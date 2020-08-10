10.08.2020 - 10:19 | | İHA
D-100 karayolunda pes dedirten görüntü
D100 karayolu Ankara istikametinde kaydedilen görüntü pes dedirtti. Bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğuna direksiyonu tutturdu. O anları bir vatandaş dakika dakika kaydetti.
İstanbul'un orta yerindeki tarihi kilise kalıntılarının içler acısı haliİSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.