D-100 karayolunda pes dedirten görüntü

D-100 karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde kaydedilen görüntüde, otomobil sürücüsü seyir halindeyken kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturdu. Bir süre yoluna o şekilde devam eden sürücü faciaya davetiye çıkartırken o anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.