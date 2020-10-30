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30.10.2020 - 21:30 | | AA, İHA

D-100'de şok görüntü! Aniden bastırdı, İstanbul istikameti kapandı

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

D-100'de şok görüntü! Aniden bastırdı, İstanbul istikameti kapandı

Öğle saatlerinde başlayan yağış, Kandıra, Dilovası, Darıca, Gebze olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Dilovası ilçesinde, bir köprünün altının su dolması nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, belediye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken araçlar yan yola yönlendirildi.

İstanbul istikametinde kapanan ulaşım biriken suların tahliye edilmesinin ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başladı. Ankara yönünde ise trafik akışı tüm şeritlerden sağlanıyor.

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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