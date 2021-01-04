MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri D100’de 6 araç birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
ABONE OL
04.01.2021 - 17:47 | | İHA

D100’de 6 araç birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

D100’de 6 araç birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza, Kocaeli’nin Derice ilçesi D100 Karayolu Derince Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri öğrenilemeyen 41 DBM 458 plakalı Opel marka otomobil ile 17 KN 757 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Aynı istikamette gelen 4 araç da duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

TBMM Başkanı Şentop'tan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepkiTBMM Başkanı Mustada Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım"
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı mı? Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı mı? Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Eski eşinin nişanlandığını öğrenince intihara kalkıştı!

Eski eşinin nişanlandığını öğrenince intihara kalkıştı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet