Dadaş Ne Demek, Kime Denir? TDK'ya Göre Dadaş Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dadaş kelimesi da-da bebek sözünden türemiştir. Dadaş kelimesi Erzurum ve Azeri ağzında erkek kardeş anlamında kullanılan bir kelimedir.

Dadaş Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Dadaş kelimesi genellikle Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Erzurum ilinde kullanılan bir kelimedir. Dadaş kelimesi birçok anlam barındıran bir kelimedir. Erzurum yöresinde erkek kardeş, yiğit, delikanlı, babayiğit, cesur, arkadaş ve dost anlamlarında kullanılmaktadır.

Kelime üzerinde çok açıklamalarda bulunulan dadaş kelimesi o yöre kültürünün sembolik bir seslenme biçimidir. Bu sebeple Erzurum ve çevresinde yaşayan kişiler birbirlerine genellikle dadaş diye seslenmektedir.

TDK'ya Göre Dadaş Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre dadaş kelimesinin anlamını öğrenmek mümkündür. Türk Dil Kurumu'na göre dadaş ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır.

- Erkek kardeş

- Delikanlı ve yiğit kimse

- Yakın olan dostlar arasında kullanılan bir seslenme sözü