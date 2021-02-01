DAEŞ’in çocukları kaderine terk edildi! 60 ülkeden 27 bin çocuk var

Kampta kötü koşullarda, açlık sınırında yaşayan çocukların, ülkelerine kabul edilmemesi halinde ilerde potansiyel tehlike haline geleceği ve büyük bölümünün DAEŞ’e katılabileceği belirtiliyor. Terör örgütü DSG/YPG’nin denetiminde bulunan El Hol’da insanlık dramı yaşanıyor. Kampa uluslararası kuruluşların yardım ulaştırmasında sorunlar yaşanması nedeniyle yiyecek, içecek dahil ihtiyaç maddesi sıkıntısı yaşanıyor. Sağlık sorunları nedeniyle özellikle çocuk ölümlerinde artış kaydedilen kampın tahliyesi için birçok ülkeye, vatandaşlarını almaları yönünde çağrılar yapılıyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, El Hol kampının yanı sıra bölgedeki Roj kampında pek çok kişinin insan hakları ihlalleri mağduru olduğu, kadın ve kız çocukların DAEŞ’in cinsel şiddetinin yanı sıra insan ticaretine maruz bırakıldığı veya zorla evlendirilip cinsel köle yapıldığı ve sömürüldüğünü rapor etti. Suriye’de yer altına çekilen DAEŞ’in, kampta giderek güçlenmesi ise tedirginliği arttırıyor. Kampın çevresinin DSG’nin kontrolünde olmasına rağmen içeride DAEŞ’in gücünü arttırdığı ve kurulan komitelerle kamptakileri yönettiği ileri sürüldü. Son bir yıl içinde 20’den fazla kişi DAEŞ tarafından infaz edildi.