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09.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

DAEŞ’in Diyarbakır emiri çorbacıda yakalandı

Terör örgütü DAEŞ’in sözde Diyarbakır emiri olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde yakalandı.

DAEŞ’in Diyarbakır emiri çorbacıda yakalandı
FERİT ZENGİN İstanbul

2015 yılında yine örgüte yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün bölge emiri olarak yakalanıp gözaltına alınan ve kimliği ölü bir teröristin üzerinden çıktığı saptanan Turan’ın planlı saldırıların tetikçilerinden olduğu ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Baskın düzenlenen bir çorbacıda yakalanan Turan’ın, geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarla 11 kişilik hücresiyle birlikte çökertilen örgütün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ile bağlantısı olduğu ve planlanan saldırılarda yer alacağı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Özden’in gözaltına alınmasının ardından Ayasofya camiine bombalı saldırı, savcı ve milletvekili rehin alma, turist kafilesi kaçırma gibi saldırıların hazırlığını yaptığı belirlenen 12 örgüt mensubu yakalanmıştı.

 

Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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