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31.03.2020 - 11:41 | | DHA

Dağdan kopup geldi! Köylüler hemen telefona sarıldı

Batman'ın Gerçüş ilçesinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü Boğaz köyü yolu, bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler, kaya parçasını kaldırarak, yolu 1 saatte ulaşıma tekrar açtı.

Dağdan kopup geldi! Köylüler hemen telefona sarıldı

Batman Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü mevkisinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü yol, ulaşıma kapandı.

Yaralanan olmazken, muhtar Abdulhakim Önal, İlçe Özel İdaresi ekiplerine yolun kapandığını haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kaya parçasını kaldırıp, köy yolunu ulaşıma açtı.

Muhtar Önal, iş makinesiyle kaya parçasını yoldan kaldıran ekiplere teşekkür etti. 

Dağdan kopup geldi Köylüler hemen telefona sarıldı

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