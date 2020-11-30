Daha sert tedbirler için büyük destek!

Tamamen kapatmaya inananlar hiç az değil

Tekrar uygulamaya başlanan genel tedbirler toplumda geniş destek görüyor. Vatandaşların büyük kısmı gerek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını, gerekse 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan kısıtlamayı destekliyor.

Her on kişiden yedisi restaurant ve kafelerin kapatılması kararını doğru buluyor. Ancak henüz bu tedbirlerin virüsün yayılmasını yavaşlatacağına, durduracağına dair güçlü bir kanaat oluşmadı.

Her iki kişiden biri ya sınırlı etkisi olacağını ya da etkisi olmayacağını düşünüyor. Daha sert tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz.

AVM, berber-kuaför gibi iş yerlerinin sınırlı açık olması destekleniyor ancak tamamen kapatılması gerektiğine inananlar da hiç az değil.

Tüm mevcut kısıtlamaların ötesinde her dört kişiden üçü salgının hızının ancak iki hafta sürecek tam bir kapanma ile kesilebileceğine inanıyor.

Bu tedbirin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacağı muhakkak, ancak günlük otuz binleri bulan ve her gün de artarak ilerleyen vaka sayısı karşısında toplumun gördüğü çözüm bu gibi.

TOPLUMDA HER 4 KİŞİDEN 3’Ü EN AZ 15 GÜNLÜK TAM KAPATMA UYGULANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Soru: Sizce salgınla mücadele kapsamında, en az 15 gün sürecek şekilde temel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması diğer bir ifadeyle tam kapatma uygulanmalı mı?

Salgınla mücadele kapsamında haftasonları belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlandı. Biz de bu yeni kısıtlama kararlarından sonra vatandaşlara en az 15 süreyle temel ihtiyaçlar dışında tam kapatma uygulanması gerekip gerekmediğini sorduk. Toplumun %76’sı tam kapatma uygulanması gerektiğini düşünüyor. Toplumun haftasonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeterli bulmadığını, daha kapsamlı ve uzun süreli bir sokağa çıkma uygulaması beklediğini anlıyoruz.

YEME-İÇME MEKâNLARINA YÖNELİK DÜZENLEME ÇOĞUNLUK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, restoran, kafe gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olacak, saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verecektir. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Restoran, kafe gibi yeme ­içme yerlerinin sadece paket servis ve gel al hizmeti verecek şekilde faaliyetlerinin düzenlenmesi toplumda karşılık bulmuş gözüküyor. %68 bu uygulamayı doğru bulduğunu belirtiyor.

Bu kısıtlama kararından önce yaptığımız haftalık saha çalışmalarımızda son 1 hafta dışarıda yeme-içme davranışını takip ediyorduk. Buna göre Ekim-Kasım ayları boyunca her bir dönem (hafta) vatandaşların %25-30 düzeyinde café-restaurantlara gittiğini tespit etmiştik. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde bu davranışın paket servis veya gel-al hizmetinin kullanıp kullanılmadığını izleyeceğiz. Kısıtlama kararının yeme-içme davranışlarımızı nasıl şekillendireceğini anlamak açısından da önemli bir veri olacak.

Her 10 kişiden 4’ü AVM ve kuaför/berberlerin salgınla mücadele kapsamında tümüyle kapatılması gerektiğini savunuyor

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, alışveriş merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Yeni kısıtlamalarla beraber alışveriş merkezleri ile kuaför ve berberlerin çalışma saatlerine de düzenlemeler gelmişti. Her 10 kişiden 5’i AVM çalışma saatlerine yönelik uygulamayı doğru bulduğunu belirtirken, 4’ü AVM’lerin tümüyle kapatılması gerektiğini savunuyor. Benzer bir yaklaşımı kuaför ve berberler için de görüyoruz. Bu iki veriyi, toplumun önemli bir kesiminin, artan vaka sayıları karşısında kalabalık ortamların olduğu veya sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu işletmelere yönelik daha sert kararlar alınmasını gerektiğini savunuyor olarak yorumlayabiliriz.

Belirli yaş gruplarına yönelik sokağa çıkma kısıtlaması doğru bulunuyor

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmiş, geri kalan saatlerde sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Soru: Salgınla mücadele kapsamında, 20 yaş altı bireylere 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmiş, geri kalan saatlerde sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Bu karara ilişkin görüşünüzü belirtir misiniz?

Artan vaka sayıları nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve 20 yaş altı bireylere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Geçtiğimiz hafta yaptığımız araştırmamızda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamanın %76, 20 yaş altına yönelik kısıtlamanın %71 düzeyinde toplumda kabul gördüğünü tespit ettik. Toplumun genelinin salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamalara olumlu yaklaştığını vurgulamak gerekir.

Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması 19 - 25 KASIM 2020