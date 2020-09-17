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17.09.2020 - 14:05 | | DHA

Dallarını kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, Nusret Köseoğlu dallarını kesmek için çıktığı dut ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

Dallarını kesmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü!

Olay, sabah, Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Nusret Köseoğlu, sokak lambası yanındaki dut ağacının dallarını kesmek istedi. Ağaca çıkan Köseoğlu, bir anda dengesini kaybedip, düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Köseoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

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