'Daltonlar' çetesi çökertildi

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir pasajda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dükkandan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin edilip satıldığını tespit etti.Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul’da Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleriyle; Kastamonu, Muş, Kırıklareli ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

39 ADRESE BASKIN YAPILDI

Operasyon kapsamında 59 şüpheliden 8'inin cezaevinde olduğu tespit edildi. 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 39 adrese 150 emniyet mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda "Daltonlar" diye bilinen örgüt üyeleri H.İK., ve E.Ö., ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alındı.

Baskında adreslerde yapılan aramalarda 692 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 700 lira para ele geçirildi. Öte yandan aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, çeteye yönelik soruşturma devam ediyor.





