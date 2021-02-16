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16.02.2021 - 13:40 |

'Daltonlar' çetesi çökertildi

İstanbul Bahçelievler’de bir pasajda kiraladıkları dükkanda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu satan çete çökertildi.5 ilde bu sabah gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonda 'Daltonlar' diye bilinen örgüt üyeleri H.İK. ve  E.Ö., ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alındı.

'Daltonlar' çetesi çökertildi

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir pasajda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dükkandan torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin edilip satıldığını tespit etti.Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul’da Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleriyle; Kastamonu, Muş, Kırıklareli ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

39 ADRESE BASKIN YAPILDI

Operasyon kapsamında 59 şüpheliden 8'inin cezaevinde olduğu tespit edildi.  51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 39  adrese 150 emniyet mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda "Daltonlar" diye bilinen örgüt üyeleri H.İK., ve  E.Ö., ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alındı. 

Baskında adreslerde yapılan aramalarda 692 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 700 lira para ele geçirildi. Öte yandan aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alınırken, çeteye yönelik soruşturma devam ediyor.

Daltonlar çetesi çökertildi

Daltonlar çetesi çökertildi

Daltonlar çetesi çökertildi

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.
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