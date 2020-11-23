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23.11.2020 - 17:26 | | İHA

Damdan düşen talihsiz adam feci şekilde can verdi!

Gaziantep’te kış bastırmadan akan çatısını tamir etmek isterken düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Damdan düşen talihsiz adam feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgilere göre olay 20 Kasım günü Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 5 çocuk babası Ali Kolsuz, (51) kış bastırmadan evinin damına yağmurluk takmak için çıktığı damda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. 3 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kolsuz’un cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

Kolsuz’un cenazesi burada yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine götürülerek burada defnedildi.

Damdan düşerek hayatını kaybeden Kolsuz’un uzun yıllardır Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde santral görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

 

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
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