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19.10.2020 - 16:34 | | DHA

Damperi açılan kamyon, yön tabelasını yıktı!

Eskişehir’de kumaş yüklü kamyon, çevre yolunda seyir halindeyken damperinin açılması sonucu kara yollarının yön tabelasını yerinden söktü.

Damperi açılan kamyon, yön tabelasını yıktı!

Eskişehir’den yola çıkan S.Ç. idaresindeki kumaş yüklü 26 SD 341 plakalı kamyonun, D-200 karayolu Alpu kavşağı yakınlarında seyir halindeyken damperi açıldı. Açılan damperin içindeki kumaş yükü yola saçılırken, damper kara yollarının yön tabelasını yerinden söktü.

Kazada maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen kara yolları ekipleri, yön tabelasını yoldan kaldırdı. Kamyon şoförü S.Ç., seyir halindeyken bir anda damperin kendiliğinden açıldığını ve yön tabelalarını yerinden söktüğünü söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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