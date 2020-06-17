Darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil'in temyiz duruşması yapıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binada görülen temyiz duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İyidil ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, "İyidil hakkındaki beraat kararının bozulması, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) anayasayı ihlal suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılması, diğer sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu hakkındaki kararın onanması" talepli tebliğnamesinin okunmasının ardından Daire Başkanı Eyüp Yeşil tarafından sanık avukatlarına söz verildi.

Sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu'nun avukatları müvekkilleri hakkındaki kararın bozulmasını istedi.

İyidil'in avukatlarından Abdullah Kaya, müvekkilinin beraat etmesine rağmen tutuklu olduğunu belirtti.

Kaya, İyidil'in darbecilerle birlikte hareket etmediğini, darbenin planlama aşamasında da yer almadığını savundu.

İyidil'in diğer avukatı Onur Aksu ise müvekkilinin beraatine karar veren istinaf mahkemesi kararının onanmasını talep etti.

"FETÖ'cü değilim" savunması

Daha sonra söz verilen sanık İyidil, darbeye katılanların tutuklanmasını sağladığını öne sürdü.

Meslek hayatı boyunca vatan ve millet için çalıştığını ifade eden İyidil, beraat etmesine rağmen tutuklu bulunduğunu belirterek, hakkındaki beraat hükmünün onanmasını ve tahliyesini istedi.

"FETÖ’cü değilim." diyen İyidil, birliklerden darbe emrine uymamalarını istediğini, bu konuda görüşmeler yaptığını iddia etti.

Daire Başkanı Yeşil’in sözde darbe bildirisine imza atan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'le görüşmesini sorması üzerine İyidil, Partigöç'ün odasında yaklaşık 10 dakika kaldığını bu sürede farklı konularla ilgili görüşme yaptığını savundu ve "Görüşmem sırasında kapı açıktı, odasında oturmadım bile." dedi.

İyidil'in savunmasının ardından söz verilen Cumhurbaşkanlığı avukatı Serhat Pak, ilk derece mahkemesinin davayla ilgili doğru karar verdiğini, istinaf mahkemesinin ise farklı hüküm kurduğunu söyledi.

Avukat Pak, "EDOK sıradan bir komutanlıkmış gibi algı yapıldı. Darbe girişiminde aktif rol almaya çalışan birlikler EDOK'a bağlıydı." ifadesini kullandı. Serhat Pak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi doğrultusunda İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasını, ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sanıkların cezasının onanmasını istedi.

TBMM avukatı Taha Ünal, istinaf mahkemesinin delil ve takdir değerlendirmesinde yanılgıya düştüğünü aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı avukatı Serhat Koca da tebliğnameye göre karar verilmesini talep ettiğini bildirdi.

Sanık İyidil ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması üzerine duruşmaya son verildi. Daire Başkanı Yeşil, davaya ilişkin kararın 1 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.

İyidil hakkındaki yargılama süreci

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine karar vermişti.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetmişti.

Daire ayrıca, sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Barutcu, Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

İstinaf mahkemesinin kararı üzerine tahliye edilen İyidil, yapılan itirazla tekrar tutuklanmıştı. Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.