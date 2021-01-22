Darbedilip alıkoyulan kadın kararına isyan etti!

Karşıyaka'da yaşayan Emine Ela Ö. (32), geçen nisan ayında, eşi Kadir Ö'ye (31) boşanmak istediğini söyledi. Çıkan tartışmada Kadir Ö., Emine Ela Ö.'yü ölümle tehdit etti. Darbedip, odaya kilitledi. Alt katta oturan Emine Ela Ö.'nün üvey babası S.E., çığlık seslerini duyup üst kata çıktı. Vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Emine Ela Ö.'yü kilitli odadan kurtardı. Hastaneye giderek, darp raporu alan Emine Ela Ö., eşinden şikayetçi oldu. Kadir Ö. hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Karşıyaka 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanık Kadir Ö., şikayetçi Emine Ela Ö. ile taraf avukatları katıldı. Kadir Ö., "Eşim panik atak rahatsızlığı olduğu için bağırmaya başladı. Masa üzerindeki eşyaları dağıtmaya başladı. Ben de kendisini tuttum. Bunun üzerine kendisini arka odaya kilitledi. Kayınpederim gelince durumu anlattım. Ben herhangi bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme Kadir Ö.'yü, 'kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimiyle 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Para cezası ertelenen Kadir Ö., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise beraat ettirildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İzmir Kadın Meclisi üyelerinin destek verdiği Emine Ela Ö., duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "O gün beni odaya kilitledi. Şiddet uyguladı. Cinsel tacizde bulundu. Ben o kapalı odadan polis tarafından çıkarıldım. Üstüm, başım yırtıktı. Şikayetlerimizi ilettik fakat hiçbir şekilde cinsel taciz ve tehdit konusunda kovuşturmaya yer verilmiyor. Vücudumdaki zorlamalarla alakalı adli raporum da var. Bırakın ceza vermeyi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Ben adalet istiyorum. Canıma bir şey olmadan, gereken yapılsın istiyorum" diye konuştu.

Avukat Melike Göker de "Müvekkilim Ela hanım eşinden 'cinsel saldırı', 'hakaret', 'tehdit' ve 'yaralama' suçlarına maruz kaldığı için şikayetçi olduk. Cinsel saldırı yönünden müvekkilimin yaşadığı vahşette, herhangi bir soruşturma yapılmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Sanık sadece yaralama yönünden ceza aldı. Şikayetimizde aslında 'hürriyete tehdit' suçu da oluşturulmuştu. Müvekkilim o gün polis nezdinde kurtarılmıştı. Şu anda 'tehditten', 'hakaretten' beraat eden karşı taraf, sadece 'yaralama' suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yani hiçbir ceza almadı. '5 yıl boyunca herhangi bir kasıtlı suça karışmayacaktır' deniyor. Biz diyoruz ki, bunun ikinci ve üçüncü suçları da var. Tazyikli hapis ceza verilsin. Tazyikli hapis cezasının verilmemesinin nedeni de karşı taraf karakoldan uzaklaştırma kararına dair evrakı almıyor. Almadığı için, ikinci, üçüncü, dördüncü suçu işliyor. Bu insanın ölmesini mi bekliyorsunuz? Suç işleyen bir insan neden karakoldan hakkında çıkan uzaklaştırma kararını almaya gitsin? Bu kararın peşine düşeceğiz. Eş de olsa, katiyen hiçbir kadına istemediği bir şey yaptırılamaz" dedi.