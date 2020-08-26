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26.08.2020 - 16:53 | | DHA

Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı

Darıca ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan Bakırcı Sokakta 318 kişinin, Osmangazi Mahallesi Kıble Sokakta ise 33 kişinin temaslı olması üzerine, 2 sokak 1 haftalığına Darıca Belediyesi Zabıta ekiplerince demir bariyerlerle kapatılarak karantinaya alındı. Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.

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