Davaro ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? - Davaro filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
Davaro filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1981 yılında vizyona giren Davaro filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Pembe Mutlu yer alıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölümünün üzerinden geçen 19 yıla rağmen ekrana gelen filmleri hala ilk günkü tadında seyredilmeye devam ediyor. Peki Davaro filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
DAVARO FİLMİ KONUSU
Almanya’ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano’yla evlenmek ister. Memolar’ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo’nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo’nun, Sülo’yu öldürmesini ister. Ancak, Memo buna pek yanaşmaz.
Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo’ya bir teklifte bulunur. Memo’nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo’nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo’yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.
Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo’nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.
DAVARO OYUNCULARI
Kemal Sunal
Pembe Mutlu
Şener Şen
Adile Naşit
Ayşen Gruda
İhsan Yüce
Sırrı Elitaş
DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1981 yılı yapımı olan Davaro filmi İstanbul Arnavutköy Boğazköy’de çekilmiştir.