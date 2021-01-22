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22.01.2021 - 12:52 | | DHA

Davul zurnayla karşılanmıştı! İstismar sanığının tahliyesine itiraz reddedildi

Yeğenine cinsel istismar suçlamasıyla bulunduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Osman Ç.'nin tahliyesine yapılan itiraz kabul edilmedi. Osman Ç. için Z.Ç.'nin avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itirazın, mahkemece reddedildi belirtildi.

Davul zurnayla karşılanmıştı! İstismar sanığının tahliyesine itiraz reddedildi

Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İsviçre'de yaşayan Z.Ç. tatil için dedesinin Kızıltepe'deki evine geldi. Z.Ç., iddiaya göre burada amcası Osman Ç. tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradı. Z.Ç. durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., 13 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Osman Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı.

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Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı! Tahliye edilince davul zurnayla karşılandı

MAHKEME İKİ İTİRAZI REDDETTİ

Osman Ç.'nin serbest bırakılmasına avukatı Dilan Koç ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ile duruşma savcısı, Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı itiraz dilekçesi sundu. İtirazlar, değerlendirilmek üzere Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 'sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu ile delillerin toplanmış olması nedeniyle, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesinin bulunmaması, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması hususları' nedeniyle, Osman Ç.'nin tahliyesine yönelik verilen ara karara karşı yapılan itirazların reddine, oy birliği ile karar verdi.

Evlilik teklifi pahalıya mal oldu! 'Bütün düğün parası gitti'Antalya'da yaşayan İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a arkadaşlarıyla birlikte yaptığı driftli evlilik teklifi pahalıya mal oldu. Teklifine 'evet' cevabı alan Göksu, kesilen ceza ile hayatının şokunu yaşadı. Evlilik teklifi organizasyona katılan kişilere toplamda 78 bin 137 lira ceza kesildi. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum diyen damat adayı; "Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Bütün düğün paramız gitti. Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor" dedi. Gözde Yıldırım ise; Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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