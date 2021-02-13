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13.02.2021 - 10:00 |

Dayanamadı, şikayet etti! 'Babamı görmek istemiyorum'

İstanbul’da annesi ve kardeşiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Burcu Ç. 4 yıl önce annesinden boşanan babasının annesiyle barışmak için sürekli kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Babasının sürekli evin önüne gelerek, “Size neler yapacağımı göreceksiniz” diye bağırdığını anlatan Burcu Ç., “Ben babamın eve gelmesini istemiyorum. Görüşmek istemiyorum" dedi.

Dayanamadı, şikayet etti! 'Babamı görmek istemiyorum'

Damla GÜLER / İSTANBUL

İstanbul Şişli’de yaşayan 18 yaşındaki Burcu Ç.’nin anne ve babası 2017 yılında boşandı. Annesi Vesile Ü. Ve 11 yaşındaki kardeşiyle yaşamaya başlayan Burcu Ç. babasıyla da görüşmeye devam etti. Ancak son zamanlarda babası Kadri Ç.’nin sürekli oturdukları eve gelip kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen Burcu Ç., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

“SÜREKLİ ANNENLE BENİ BARIŞTIR DİYOR”

Verdiği ifadede babasıyla 3 aydır görüşmediğini söyleyen Ç., “Bize karşı maddi ve manevi bir desteği olmadığı için görüşmek istemiyorum. Babam sürekli olarak ikamet ettiğimiz eve gelmektedir. Bundan dolayı rahatsızlık duymaktayız. Babam sürekli bana annenle beni barıştır gibi söylemlerle baskı kurmak kurmaktadır. Ben de yardımcı olmadığım için bana tepki gösteriyor” dedi.

“KENDİMİ HUZURSUZ HİSSEDİYORUM”

Babasının sürekli evin önüne gelerek, “Size neler yapacağımı göreceksiniz” diye bağırdığını anlatan Burcu Ç., “Ben babamın eve gelmesini istemiyorum. Görüşmek istemiyorum. Kendimi huzursuz hissediyorum. Bizi rahatsız ediyor. Uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istiyorum” dedi.

BABA; “SADECE ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İSTEDİM”

Kızının şikayeti sonrası ifadesi alınan Kadri Ç., eşiyle ayrı yaşadığını ancak resmi olarak boşanmadıklarını söyledi. Ayda birkaç kez eşi ve çocuklarının yaşadığı eve giderek harçlık bıraktığını anlatan Kadri Ç., “En son gittiğimde eşimle görüştüm ama çocuklarla görüşmeme izin vermedi. Ben de kapının önünde sigara ve çay içtim. Sadece çocuklarımı görmek istedim. Kimseye kötü bir söz söylemedim. Kimseye zarar vermedim” dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VE DAVA

Şikayet konu olan suçun uzlaşma kapsamında kalması sebebiyle dosya Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmayı kabul etmeyince baba Kadri Ç. hakkında, “basit tehdit” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açıldı.

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