MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DEAŞ propagandası yapan şüpheli, yakalandı
ABONE OL
02.09.2020 - 22:02 | | DHA

DEAŞ propagandası yapan şüpheli, yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mesajlaşma uygulamaları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen C.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

DEAŞ propagandası yapan şüpheli, yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmasını sürdüren Kadirli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, C.Ç.'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilerle irtibatlı olduğu saptandı. Şüphelinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca, corona virüsteki son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...

2 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları yemekleri nelerdir?

Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları yemekleri nelerdir?

Sıradaki Haber