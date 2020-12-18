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18.12.2020 - 10:34 | | İHA

Defineciler 1800 yıllık Herkül kabartmasını talan etti

Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasının definecilerin saldırısına uğraması üzerine jandarma soruşturma başlattı. Daha önce sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül’ün yüzü hedef haline gelmişti. Jandarma bugün Herkül’ün olduğu alana giderek incelemede bulundu.

Defineciler 1800 yıllık Herkül kabartmasını talan etti

İznik’in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş Mevkisi'nde 1800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş, kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.

YÜZÜ HEDEF HALİNE GELDİ

Günden güne yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması yine definecilerin hedefi haline geldi. Yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.
Jandarma soruşturmasını sürdürüyor

İznik İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bugün Herkül’ün bulunduğu alana giderek incelemede bulundular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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