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19.01.2021 - 17:31 | | DHA

Defineciler iki türbeye zarar verdi!

Afyonkarahisar’da İsa Dede ve Veysel Karani türbeleri define aramak için kaçak kazı yapan kişilerce tahrip edildi. Köy halkı iki türbenin de koruma altına alınmasını istedi.

Defineciler iki türbeye zarar verdi!

Emirdağ'a bağlı Pörnek ve Veysel köylerinde yer alan İsa Dede Türbesi ile Veysel Karani Türbesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Türbelerin içindeki mezarların kazılarak define arandığı belirlenirken, birden fazla çukur açılarak hem mezarlar hem de binalara zarar verildiği tespit edildi. Köylülerin şikayeti üzerine Afyonkarahisar Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı.

Köy halkı iki türbenin de koruma altına alınmasını istedi.

 

 

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