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05.03.2020 - 13:54 | | İHA

Değeri 1 milyon TL! 1'i kadın 3 kişi yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde arazilerde sulama makinelerini çalıştırmak için kullanılan trafo ve kabloları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı. Biri kadın, 3 hırsız Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Değeri 1 milyon TL! 1'i kadın 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçiler, arazilerin yakınından geçen sulama kanalından daha rahat sulama yapabilmek için sistem kurdu. Sulama sistemi için 8 kişinin ortaklaşa kurduğu yaklaşık 1 milyon TL değerindeki trafonun çalınması üzerine Jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri zanlıların kimliklerini tespit etmesi üzerine olay ile ilgili inceleme başlattı. Hırsızlar ilçede başka bir trafo sistemini çaldıkları sırada harekete geçen Jandarma ekipleri S.K, M.Ç ve yanlarında bulunan kadın F.O.'yu suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri piyasa değeri yüksek olan trafo ve kabloları ele geçirdi. Olay yerinde kablo kesmek için ve trafoyu sökmede kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, trafo sistemlerinde yüklü elektrik geçtiği ve buna rağmen canlarını hiçe sayarak çaldıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

 

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