Değnekçi “çorba parası istedim, dövüldüm” dedi

İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan Volkan Aydın, kendisinden otopark parası isteyen değnekçiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 28 yaşındaki değnekçi Kenan S., Aydın’ı bıçaklayarak kaçtı. Polisin araması sonucu yakalanan Kenan S. “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Çorba içmek için para istedim”

Kenan S.’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kenan S. İfadesinde, “Sabit adresim yok. Gezi Parkı’nda kalıyorum. Pandemi sebebiyle işsizim. Ben orada Gezi Oteli’nin önünde cebimde 1 TL para yok. Şikayetçilerin beyaz aracı yaklaştı. Park etti. Adamın yanında 2-3 kadın, 1 erkek daha vardı. Ağabey hoş geldin falan dedim. ‘Sen kimsin’ yaptılar. ‘Abi ben garibanım sokakta yatıyorum. Araçlara sahip çıkıyorum. 2-3 lira bozuğun varsa çorba içeyim’ dedim. Sonra ‘siz eşkıya mısınız’ falan yaptı. Ben de ‘abi tamam bırak’ dedim yürüdüm gittim. İsmini olay sebebiyle öğrendiğim Volkan simli kişi koştu geldi. ‘Ben Ahmet Kurşun’un yeğeniyim. Arabama bir şey olursa seni İstanbul’dan kaldırırım. Gırtlağını keserim’ dedi. Ben de ‘abi ben garibanım’ dedim. Bir baktım diğerleri de geldi. 4-5 kişi kadınlı erkekli beni yere yatırıp dövdüler. Ben de üzerimdeki bıçağı nefsi müdafaa amaçlı açtım. Ama bu adam daha da durmayınca bıçağı salladım. Yaralama ya da farklı bir kastım yoktu. Yerde adamı üzerimden atmak istedim ama adam dövmeye devam etti. Bıçağı sokakta kaldığımdan dolayı kendimi korumak amacıyla pazardan 10 TL’ye alım. Karnım açtı çorba içmek için para istedim. Bana ve ölmüşlerime küfür ettiler, çok ağrıma gitti. Otopark için para istemedim. Onda da çakı ya da tırnak makası gibi bir şey vardı. Onunla parmağımı kesti. Beni darp eden bana hakaret eden bu kişilerden ben de şikayetiyim” dedi.