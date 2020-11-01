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01.11.2020 - 14:03 | | DHA

Değnekçiler önce kameraya sonra da polise yakalandı!

İstanbul Beşiktaş’ta işyerlerine gelen araçları yol üzerine park ederek değnekçilik yapan 3 kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince suçüstü yakalandı. Şüpheliler adli işlemler için Arnavutköy Polis Merkezi'ne sevk edildi. Değnekçiler ise cep telefonu ile kaydedildi.

Değnekçiler önce kameraya sonra da polise yakalandı!

Beşiktaş Arnavutköy'de işyerlerine gelen araçları yol üzerine park ederek veya ettirerek değnekçilik yapan 3 kişi öce cep telefonuna daha sonra da polise yakalandı. Vatandaşların ihbarını değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri şüphelilerin sürücülerden para aldığını tespit etti.  Cadde üzerinde araç sürücülerinden para alan şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Korsan Otoparkçılık ve Değnekçilik yaptığı tespit edilen Şahin Ç., Yiğithan Ç. ve Hasan İ., işlemler için Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

DEĞNEKÇİLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

İşyerlerinin önünde değnekçilik yapan şüpheliler, araçlarını yol üzerine park eden sürücülerden para aldı. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol üzerine park eden araç sürücülerine yanaşan değnekçilerin para aldığı görülüyor. Ayrıca değnekçilik yapan kişilere K.T.K'nın 68/1c (Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları) maddesinden her birine ayrı ayrı 132 lira olmak üzere, toplam 396 lira para cezası kesildi.

 

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