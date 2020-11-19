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19.11.2020 - 22:43 |

Dehşet anları! Yol istedi, saldırıya uğradı

Konya'da iki sürücünün yol verme tartışmasında, O.S., aracını durdurup kendisine küfrettiğini ve aracına zarar verdiğini öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu. O anlar araç kamerasına yansıdı

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.S., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi.

Dehşet anları Yol istedi, saldırıya uğradı



İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Zikzak yaparak aracını yol ortasında durduran sürücü, yol isteyen O.S.'nin yanına gelerek önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeye benzer bir cisimle araca zarar verdi. O.S. de 'ileride polis var' diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. O.S. daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntüleri hafıza kartına yükleyip, polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu.  

Yol istediği sürücünün saldırısına uğradıKonya'da sürücü O.S.'nin, selektör yapıp yol istediği önündeki otomobilin sürücüsü, aracından inip yanına gelerek önce küfür etti,  ardından aracından levyeye benzer bir cisim alıp saldırmaya kalktı. Aracı zarar gören O.S., hızla olay yerinden uzaklaşıp polis merkezine giderek, araç kamerasına kaydettiği saldırıya ait görüntülerle şikayetle bulundu.
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