Dehşet olay! Yakınlarına söyleyip evden ayrıldı ve...

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, yakınlarına intihar edeceğini söyleyerek evden ayrılan emekli polis Gümüşpala Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki boş arazide beylik silahıyla başına ateş ederek intihar etti.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemelerinin ardından emekli polisin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.