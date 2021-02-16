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16.02.2021 - 12:58 |

DEK yağışı ne demek? Bugün başlayan DEK yağışları ne kadar sürecek?

DEK yağışı nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi akşamından itibaren başlayan kar yağışı dün gece yarısından itibaren yerini DEK olarak bilinen Deniz Etkili Kar yağışına bıraktı. Peki Deniz Etkili Kar yağışı ne demek?

DEK yağışı ne demek? Bugün başlayan DEK yağışları ne kadar sürecek?

Deniz Etkili Kar yağışı ne demek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yeni yağışlı sistemin etkisi altına girene yurdumuzda yağışların DEK yağışı şeklinde devam etmesi bekleniyor. Peki Deniz Etkili Kar yağışı ne demek?

DEK YAĞIŞI NE DEMEK?

Deniz efekti kar yağışı olarak tanımlanabilecek olan ‘DEK’ siklonların ardından soğuk hava kütlesinin kendisine göre sıcak olan deniz üzerinden geçmesiyle oluşmakta ve özellikle İstanbul gibi konumlarda zaman zaman ciddi kar yağışına neden olmakta. Bugünden çarşamba gününe kadar İstanbul’da bu tip yağışlar bekleniyor.

DEK yağışı ne demek Bugün başlayan DEK yağışları ne kadar sürecek

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandıİZMİR'de polis kaçak parfüm ve kol saati satan 4 şüpheliyi, sosyal medyadan canlı yayınla ürünlerin tanıtımını yaptıkları sırada yakaladı. Canlı yayına, polislerin "Polis geldi, yayını kesin" uyarısı yansırken, operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 1351 adet kaçak parfüm ve 8 kol saati ele geçirildi.
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