DEK yağışı ne demek? Bugün başlayan DEK yağışları ne kadar sürecek?

Deniz Etkili Kar yağışı ne demek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yeni yağışlı sistemin etkisi altına girene yurdumuzda yağışların DEK yağışı şeklinde devam etmesi bekleniyor. Peki Deniz Etkili Kar yağışı ne demek?

DEK YAĞIŞI NE DEMEK?

Deniz efekti kar yağışı olarak tanımlanabilecek olan ‘DEK’ siklonların ardından soğuk hava kütlesinin kendisine göre sıcak olan deniz üzerinden geçmesiyle oluşmakta ve özellikle İstanbul gibi konumlarda zaman zaman ciddi kar yağışına neden olmakta. Bugünden çarşamba gününe kadar İstanbul’da bu tip yağışlar bekleniyor.