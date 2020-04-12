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12.04.2020 - 21:20 | | AA

Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Demirci'de bir sokak karantinaya alındı

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklama göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki Kahve Sokak'ın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu sokakta karantina uygulaması başlatılmıştır ve sokağın giriş çıkışlara kapatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Manisa'da daha önce Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman ile Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman karantinaya alınmıştı.

 

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