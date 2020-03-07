‘Demokratik rejim centilmen rejimidir’

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, TBMM Genel Kurulu’ndaki tartışmayla ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Kavganın Meclis’in saygınlığına gölge düşürdüğünü belirten Türk, şunları söyledi:



Ecevit örneğini verdi



“Anayasa’mıza göre yasama yetkisini Türk Milleti adına kullanan TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan üzücü olay, 23 Nisan 1920’de ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ temeli üzerinde kurulan Meclis’in yüz yıllık tarihinde bir ilktir. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı suçlayıcı, ağır hakaret sıfatları, siyasî tartışmalarda asla yeri olmaması gereken sözlerdir. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un cevap vermek için aynı sözleri kullanması bakımından durum farklı değildir” dedi.

Demokratik rejimlerde en ağır eleştirilerin bile saygılı bir üslûpla yapılabileceğini vurgulayan Türk, şunları kaydetti: “Bizde geçmişte eski CHP ve DSP Genel Başkanı, Başbakan Bülent Ecevit, bunun en güzel örneklerini vermiştir. O, konuşmalarında sözünü ettiği kişilerin adlarının önüne ‘Sayın’ sözcüğünü koymayı hiç ihmal etmezdi. Parlamentoda konuşma üslubu bakımından demokratik rejim, bir centilmenler rejimidir. Siyasî ortamın gerginleşmemesi bakımından böyle davranmaya özen göstermeliyiz.”



Yaşanan kavganın Meclis’in yüz yıllık tarihinde ilk olduğu kadar son olmasının da halkın umudu olduğunu kaydeden Türk, “Milletvekilleri, herkese örnek olacak davranışlar ortaya koymak zorundadırlar. Siyasî ortamı gerginleştirici davranışlar, halkı kutuplaştırmaktan, iç çatışmalara yol açmaktan başka bir işe yaramaz.”