Deniz Teoman kimdir kaç yaşında? Apple başkan yardımcısı Deniz Teoman hakkında merak edilenler...

Deniz Teoman kimdir sorusu merak içeriisnde araştırılmaya devam ediyor. Apple'ın dün akşamki İphone 12 lansmanında MagSafe özelliğini tanıtan Deniz Teoman 2005 yılından bu yana Apple şirketinde çalışıyordu. Yüksek Lisansını da ABD'de yapan Deniz Teoman, Apple bünyesinden bulanan Macintosh bölümünde çalıştıktan sonra mobil cihazla geliştirme bölümüne geçti.

Deniz Teoman son olarak Apple başkan yardımcısı görevini yürütüyor.

Türk mühendis Deniz Teoman, lansmanda ilk kez iPhone’da göreceğimiz MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor.