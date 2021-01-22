Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 08.00 ve 16.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.