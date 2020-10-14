MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denize düşen mühendis, hayatını kaybetti
ABONE OL
14.10.2020 - 11:18 | | DHA

Denize düşen mühendis, hayatını kaybetti

Sinop’ta kıyıda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, denize düşen orman mühendisi Mehmet Barbaros Gökulu (43), yaşamını yitirdi.

Denize düşen mühendis, hayatını kaybetti

Olay, saat 10.30 sıralarında Sinop Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde meydana geldi. Ankara’dan kente görevli olarak gelen orman mühendisi Mehmet Barbaros Gökulu, iskelede yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, denize düştü. Bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan Gökulu, orman işletme çalışanlarınca denizden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Gökulu’nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar başka hastaneye nakledildiGelen son dakika haberine göre; Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil dükkana girdi! Yaralılar var

Otomobil dükkana girdi! Yaralılar var

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Isparta’da otomobiliyle şarampole uçan sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Isparta’da otomobiliyle şarampole uçan sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Sıradaki Haber