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07.04.2020 - 07:00 | | Gökhan Karakaş

Denize uçan araçtaki kadını kurtardı

Kanlıca’da gece A.Ç. isimli kadının kullandığı otomobil denize uçtu. Evine giderken olayı gören dalgıç Uğur Saraç denize atlayıp hiç tanımadığı kadını kurtardı ve iki saniye sonra da araç suya gömüldü

Denize uçan araçtaki kadını kurtardı

İstanbul Kanlıca’da denize uçan araçtaki hiç tanımadığı kadını kurtaran dalgıç Uğur Saraç, Milliyet’e konuştu. 20 yıllık profesyonel dalgıç Saraç, “Tamamen tesadüf eseri orada bulunuyordum. Sürücüyü yukarı çektikten iki saniye sonra araç suda 15 metre derinliğe gömüldü. Yaptığımı herkes yapardı, büyütülecek bir şey yapmadım” dedi.
Kanlıca sahili, Halide Edip Adıvar Caddesi’nde, 4 Nisan gecesi saat 22.00 sıralarında A.Ç. isimli kadının kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize uçmuştu. Koronavirüs nedeniyle çok ıssız olan sahilde şans eseri bulunan Uğur Saraç, hemen denize atlayarak kadını mutlak bir ölümden kurtarmıştı.

‘Suya batıyordu’

Profesyonel dalgıç olarak Setur Marina Kalamış’ta çalışan Uğur Saraç (40), bir insanı hayata nasıl döndürdüğünü Milliyet’e anlattı: “Anadolu Hisarı’ndan Çubuklu’daki evime doğru gidiyordum. Karşı şeritten süratle bir otomobilin geldiğini gördüm. Otomobilin tekerleği kaldırıma değdiği anda ivme kazandı ve direkt denize uçtu. Hiçbir yere çarpmamıştı. Hemen arabamı sağa çektim. Otomobil suya batıyordu, denize atlamaya karar verdim ve sadece montumu çıkartma fırsatı buldum.
Arabamın kapısını bile kapatmadan denize atladım. Bu dönemde kırlangıç fırtınası olur ve rüzgar denizden karaya doğru eser. Tersi olsaydı açığa sürüklenir ve daha çabuk batardı.”

‘Herkes yapardı’

“Arabanın tavanı denizde satıhtaydı. Hızla su alıyordu ve ben kapıyı zorlarken beraber batmaya başladık. Kadın da son anda harekete geçti. Camdan çıktı ve birlikte satha yükseldiğimiz anda araba hızla derine gömüldü. Benim yaptığımı herkes yapardı. Orada bulunmam tamamen bir tesadüftür.
Olayda 20 yıllık dalgıç olmam ve sualtı eğitimimi askerliğim sırasında Deniz Kuvvetleri’nde almamın etkisi büyük.”


Denize uçan araçtaki kadını kurtardı

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