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30.06.2020 - 02:11 | | DHA

Denizli'de büyük kumar operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Denizli'de polisin kumar oynandığını tespit ettiği 2 ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Corona virüs tedbirleri kapsamında 20 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin TL para cezası kesildi.

Denizli'de büyük kumar operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Pamukkale ilçesinde 2 ayrı iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Önceki gün (Cumartesi) eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri 2 ayrı iş yerinde 11'i kumar oynarken toplam 20 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen 660 TL ve oyun kartları ele geçirildi. Kumar oynama suçundan 11 kişiye toplam 13 bin 475 TL para cezası kesildi. Ayrıca gözaltına alınan toplam 20 kişiyi de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 63 bin TL para cezası kesildi. 

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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