Denizli'de Cennet'e gözyaşlarıyla veda

Olay, 10 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile sevgilisi Recep Eray Hakver arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında Hakver, Tokbaş'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine Hakver'in annesi durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Hakver'i evinde gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Tokbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı Recep Eray Hakver, tutuklandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi yakınları tarafından alınan Tokbaş için öğle vakti beklenmeden Çakmak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilen cenaze törenine Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, annesi Okşan Tokbaş ile sınırlı sayıda aile yakını katıldı. Tokbaş'ın cenazesi, kılınan namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Murat Tokbaş, cenazede yaptığı açıklamada, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Kızımla ilgili basında bazı yanlış haberler var. Kızım apartta tek başına yaşıyordu. Zanlıyla herhangi bir birlikte yaşama durumu söz konusu değildi. Yaklaşık 1,5 aydır bir arkadaşlıkları vardı. Olayın daha detaylı bilgisine sahip değilim. Kızımı cinayete kurban verdim. Bir insan ne hissedebilirse onu hissediyorum. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir baba başka ne isteyebilir ki" dedi.