MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de Cennet'e gözyaşlarıyla veda
ABONE OL
12.11.2020 - 14:05 | | DHA

Denizli'de Cennet'e gözyaşlarıyla veda

Denizli'de, sevgilisi Recep Eray Hakver (22) tarafından boğularak öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş (22), gözyaşları içinde toprağa verildi. Öldürülmesinin ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine pandemi tedbirleri kapsamında son yolculuğuna uğurlanan Tokbaş'ın acılı babası, katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi.

Denizli'de Cennet'e gözyaşlarıyla veda
Sevgilisinin boğarak öldürdüğü Cennet, toprağa verildi
Sevgilisinin boğarak öldürdüğü Cennet, toprağa verildi
Sevgilisinin boğarak öldürdüğü Cennet, toprağa verildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, 10 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile sevgilisi Recep Eray Hakver arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında Hakver, Tokbaş'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine Hakver'in annesi durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Hakver'i evinde gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Tokbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı Recep Eray Hakver, tutuklandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi yakınları tarafından alınan Tokbaş için öğle vakti beklenmeden Çakmak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilen cenaze törenine Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, annesi Okşan Tokbaş ile sınırlı sayıda aile yakını katıldı. Tokbaş'ın cenazesi, kılınan namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizlide Cennete gözyaşlarıyla veda

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Murat Tokbaş, cenazede yaptığı açıklamada, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Kızımla ilgili basında bazı yanlış haberler var. Kızım apartta tek başına yaşıyordu. Zanlıyla herhangi bir birlikte yaşama durumu söz konusu değildi. Yaklaşık 1,5 aydır bir arkadaşlıkları vardı. Olayın daha detaylı bilgisine sahip değilim. Kızımı cinayete kurban verdim. Bir insan ne hissedebilirse onu hissediyorum. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bir baba başka ne isteyebilir ki" dedi.

 

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde, saatleri neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet