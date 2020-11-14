MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de dev operasyon! Karışmadıkları suç yok
ABONE OL
14.11.2020 - 19:06 | | DHA

Denizli'de dev operasyon! Karışmadıkları suç yok

Denizli'de polis ekiplerince 'tefecilik', 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'organize suç örgütü kurma' dahil 70 suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

Denizli'de dev operasyon! Karışmadıkları suç yok

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'tefecilik', 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'organize suç örgütü kurma' suçlarına karışan çetenin çökertilmesi için soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, dün sabah operasyon düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Honaz, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerindeki 28 adrese yapılan, özel harekat ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda, çelik kapılar kırılarak evlere girildi. 

Operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve lüks otomobillerde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 699 muhtelif çapta tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile muşta ve satır gibi kesici- delici aletlerin yanı sıra çek ve senetler ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin, 70 suça karıştığı tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet