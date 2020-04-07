07.04.2020 - 13:10 | | DHA
Denizli'de ele geçirildi! Tam 570 parça
Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, çoğu sikkelerden oluşan 570 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün operasyon düzenleyen ekipler, Özgür Ç.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait sikke, yüzük, küpe gibi objelerden oluşan 570 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
Özgür Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.