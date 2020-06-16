MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 kişi yakalandı
ABONE OL
16.06.2020 - 17:16 | | DHA

Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Denizli'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 kişi yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah yapılan operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgüte ait delillere de el konuldu. Şüphelilerden 5'inin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, 5'inin de ankesörden ardışık aramaya takıldığı, diğerlerinin ise örgüt üyesi olmak suçundan arandıkları öğrenildi. Operasyon kapsamında firari olan 1 kişi ise aranıyor.

 

Son dakika: Bakan Albayrak paylaştı!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı

Mezarlıktaki çeşme muslukları çalındı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika... 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi!

Son dakika... 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi!

Sıradaki Haber