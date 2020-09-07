Denizli'de FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü sabit hatlar/büfe telefonlarından örgütsel ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında bir üsteğmen ve 3 eski askeri öğrencinin de olduğu 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomenine ikinci maymun operasyonuİstanbul'da geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonla, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla makak cinsi bir maymunu kaçak yollarla yurda sokup izinsiz şekilde sahiplenip beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi' ye polis tarafından ikinci maymun operasyonu yapıldı. “Maymunum ‘Koko’yu geri aldım’ diyen İzgi’nin kaçak yollarla farklı bir maymun edindiğini tespit eden polis, ikinci maymunu da düzenlediği baskınla İzgi'nin elinden alıp korumaya aldı.