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09.01.2021 - 02:57 | | AA

Denizli'de gölete düşen otomobildeki 2 kişi aranıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gölete düşen otomobildeki 5 kişiden suda kaybolduğu belirtilen 2'si için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de gölete düşen otomobildeki 2 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Alaattin Mahallesi'ndeki Alaattin Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen dalgıç ekiplerinin gölet ve çevresinde yaptığı arama çalışması sonucunda gölette bir otomobil bulundu.

Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan ve yüzerek göletten çıkan 3 kişi, sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilden çıkan kişilerin, beraberlerinde 2 kişinin daha olduğunu söylemeleri üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerince 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Denizlide gölete düşen otomobildeki 2 kişi aranıyor

    Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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