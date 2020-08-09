MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de iki aile birbirine girdi! 3 yaralı
ABONE OL
09.08.2020 - 23:18 | | AA

Denizli'de iki aile birbirine girdi! 3 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Başkarcı Mahallesi'nde yaşayan Tekdemir ve Tokdemir aileleri arasında bahçedeki kaynatılan vişne şurubunun bulunduğu ocaktan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Süleyman Tekdemir, annesi Fikriye Tekdemir ile Ahmet Tokdemir vücuduna aldıkları darbe sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.

Denizlide iki aile birbirine girdi 3 yaralı

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Servergazi ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga sonrası ekipler mahallede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki aile fertlerinin sokak ortasında karşılaşması, birbirlerine tekme ve yumrukla vurmaları, yakınlarının kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

Sıradaki Haber