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04.06.2020 - 17:39 | | DHA

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Rasim Eşmeli (55) yönetimindeki 20 RP 276 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Onat'ın (20) kullandığı 10 ACY 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile, Eşmeli'nin eşi Ayşe Eşmeli (45), kardeşi Cevdet Eşmeli (51) ile kardeşinin eşi Fatma Eşmeli (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri ile jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobillerden çıkardığı 5 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Denizlide iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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