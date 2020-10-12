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12.10.2020 - 15:19 | | İHA

Denizli’de kaçak ürünleri piyasaya sürmeden yakalandılar!

Denizli’de, çeşitli kaçak eşyaları piyasaya sürmek isteyen 5 şüpheliye, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli’de kaçak ürünleri piyasaya sürmeden yakalandılar!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bir süreliğine takibe aldığı çeşitli türdeki eşyaları kaçak yollarla yurda sokan ve piyasaya sürmek isteyen şahıslara operasyon düzenledi. Kısa süreli takibin ardından tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 343 adet cinsel içerikli ürün, 211 adet kaçak bluetooth kulaklık ve 111 adet çeşitli markada kaçak parfüm ele geçirildi.

 

 

 

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