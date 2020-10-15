Denizli'de öğrenci servislerine sıkı denetim

Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan denetimde ekipler, öncelikle araçlarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ederek, servislerin bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapılan uygulamada ayrıca araçların yaşı başta olmak üzere servis araçlarında olması zorunlu olan otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası ve açılan camlarda parmaklık olması gibi geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ‘S’ plakaya sahip tüm servis araçlarını rutin aralıklarla denetleyeceği belirtildi.