07.02.2020 - 08:26 |
Denizli'de okullar tatil mi? Denizli'de hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler sabah saatlerinden bu yana kar tatili haberi bekliyor. Binlerce öğrenci ve veli Denizli'de bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama çok gecikmeden geldi. Peki Denizli'de bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Denizli'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve veliler araştırmalarını sıklaştırdı. Bazı ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler Okullar bugün tatil mi sorusuna yanıt arıyordu. Denizli Valiliğ. tarafından yapılan açıklamada Çal ve Çameli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bir gün eğitime ara verildiği duyuruldu.
DENİZLİ'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.
Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.
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