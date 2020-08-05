05.08.2020 - 12:07 | | DHA/AA
Denizli'de orman yangını! Ekipler harekete geçti
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, gece saatlerinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli Bozkurt'un kırsal İnceler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü' ne bağlı ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Ekipler, sarp arazide çıkan yangına müdahalede güçlük yaşıyor. Yangın bölgesinde karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Yapımı 45 günde tamamlanan pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendiKoronavirüs salgınıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 45 günde yapımı tamamlanan ve geçen Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım üniteleri ilk kez görüntülendi. Kovid pozitif hastaların tedavileri tek kişilik negatif basınçlı izole odalarda gerçekleştiriliyor. Bu sistemle yoğun bakımdaki virüslü hava, diğer alanlara geçmeden özel filtrelerde temizlenerek dışarıya atılıyor. Böylece sağlık personeli daha güvenli ve konforlu bir şekilde çalışabiliyor. Virüsün yayılması da engelleniyor.