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14.10.2020 - 18:00 | | DHA

Denizli'de sahte rakı içen 1 kişi yoğun bakımda

Denizli'de, ev yapımı rakı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özgür Sağlam (47), yoğun bakıma alındı. Sağlam'ın bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Denizli'de sahte rakı içen 1 kişi yoğun bakımda

Merkezefendi ilçesinde dün gece evinde kurma rakı içen Özgür Sağlam, sabah uyanmayınca yakınları acil sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sağlam, daha sonra özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Sağlam'ın sağlık durumunun ağır, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Sağlam'ın bulgularında metil alkol zehirlenmesi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Sağlam'ın sahte alkolü nereden ve nasıl temin ettiğini araştırıyor.

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